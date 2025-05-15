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لبنان

المفتي قبلان استقبل سفير إيران.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:12
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 استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، وجرى التباحث في مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية.
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