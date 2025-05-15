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لبنان

إستهداف آلية على طريق أرنون - يحمر... إستشهاد شخص وهذه هويّته

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "جرافة" على طريق أرنون - يحمر.
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وعُلِمَ أنّ سائق "الجرافة" استشهد، ويُدعى محمد ماروني من بلدة يحمر.
 
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