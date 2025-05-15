إستهداف آلية على طريق أرنون - يحمر... إستشهاد شخص وهذه هويّته

أفادت مندوبة " " أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "جرافة" على طريق أرنون - .

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وعُلِمَ أنّ سائق "الجرافة" استشهد، ويُدعى محمد من بلدة يحمر.