حماية المستهلك تُنفّذ جولات رقابية في النبطية وحاصبيا

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نفّذ مراقبو – مصلحة حماية المستهلك في ، بحضور رئيس المصلحة ، جولات تفتيشية شملت مؤسسات تجارية وغذائية، محال لحوم، مطاعم، محطات محروقات، وعددًا من المصانع والمعامل المنتجة للمواد الغذائية ومواد التنظيف، وذلك ضمن بلدات نبطية ، كفرتبنيت، كفرجوز، ، كوكبا، وحاصبيا.وخلال الجولات، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في بلدة لبيعه صفيحة البنزين بسعر يفوق التسعيرة الرسمية.كما تم أخذ عينة من القهوة من إحدى المؤسسات، وإرسالها إلى المختبر المعتمد في لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .