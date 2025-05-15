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لبنان

حماية المستهلك تُنفّذ جولات رقابية في النبطية وحاصبيا

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:50
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نفّذ مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار، جولات تفتيشية شملت مؤسسات تجارية وغذائية، محال لحوم، مطاعم، محطات محروقات، وعددًا من المصانع والمعامل المنتجة للمواد الغذائية ومواد التنظيف، وذلك ضمن بلدات نبطية الفوقا، كفرتبنيت، كفرجوز، أنصار، كوكبا، وحاصبيا.
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وخلال الجولات، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في بلدة حاصبيا لبيعه صفيحة البنزين بسعر يفوق التسعيرة الرسمية.

كما تم أخذ عينة من القهوة من إحدى المؤسسات، وإرسالها إلى المختبر المعتمد في النبطية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية.
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