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لبنان

أبو حيدر من دبي: ملتزمون بالمعايير الدولية لتجارة الألماس

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:57
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التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس "مسار كيمبرليأحمد بن سليم، على هامش مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي.
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وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث شدد أبو حيدر على "التزام لبنان التام والدائم بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بتجارة الألماس، وفقًا للأنظمة المعتمدة عالميًا، وذلك انسجامًا مع جهود لبنان في ترسيخ الشفافية ومكافحة تبييض الأموال".

كما أوضح أن وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية، تواصل العمل على تنظيم قطاع الماس، بما يعزز من موقع لبنان كطرف فاعل وملتزم في إطار "مسار كيمبرلي".

وأكد أبو حيدر في ختام اللقاء على "أهمية مواصلة التعاون والتفاعل مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع الحيوي، لضمان نزاهته واستدامته، وتعزيز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني".
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