أبو حيدر من دبي: ملتزمون بالمعايير الدولية لتجارة الألماس

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التقى لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور ، رئيس "مسار "، ، على هامش مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث شدد على " التام والدائم بتطبيق المتعلقة بتجارة الألماس، وفقًا للأنظمة المعتمدة عالميًا، وذلك انسجامًا مع جهود لبنان في ترسيخ الشفافية ومكافحة تبييض الأموال".كما أوضح أن ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل العمل على تنظيم قطاع ، بما يعزز من موقع لبنان كطرف فاعل وملتزم في إطار "مسار كيمبرلي".وأكد أبو في ختام اللقاء على "أهمية مواصلة التعاون والتفاعل مع في هذا القطاع الحيوي، لضمان نزاهته واستدامته، وتعزيز دوره الإيجابي في دعم ".