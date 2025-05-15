باسيل عن رفع العقوبات عن سوريا: يسقط حجة كانت تستعمل لبقاء النازحين في لبنان

في "دقيقة مع " عبر منصة "إكس"، علّق رئيس " " ، على "إعلان الرئيس الأميركي رفع الأميركية عن "، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم حاجتها إلى قرار من بشأن قانون "قيصر"، تشكل تطورًا نوعيًا يجب استثماره لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم.

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وأضاف: "هذا الامر هو مطلب منذ زمن، لأن العقاب هو على كل الشعب السوري والضريبة يدفعها السوريون واللبنانيون وكل المشرق".

ورأى أن "رفع العقوبات ولو جزئياً وتدريجياً من ومن يسمح بإعادة إعمار سوريا وعودة الحركة الإقتصادية وخلق فرص عمل للسوريين واللبنانيين ويفتح الأبواب أمام الاستثمارات ويعيد الأمان بمستقبل مزدهر لسوريا والأهمّ أنه يسقط حجّة إضافية كانت تستعمل لبقاء السوريين في ، إذا لم يعد هناك مانع أمني للعودة بسبب توقف الحرب ولم يعد هناك سبب سياسي بسبب سقوط نظام ، أيضاً لم يعد هناك مانع إقتصادي بسبب رفع العقوبات، فما المانع لعودة السوريين لبلدهم؟، لذا المطلوب من ومن أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يطرحوا في المنعقدة في يوم السبت 17 أيار 2025 موضوع العودة السريعة ليتم أخذ القرار بدعمها بتمويلها".

واشار الى أن "على الحكومة أن تباشر بإجراءات عودة السوريين، وقد طرحنا على جدول أعمال مجلس النواب المنعقد قانون ينصّ على عودة جميع النازحين خلال ستة أشهر".