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لبنان

فجر اليوم... سرقة مقهى وسيارة في طرابلس

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:02
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اقتحم مجهولون فجر اليوم مقهى الثقافة في طرابلس، وسرقوا مبلغاً مالياً وسيارة.
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وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.
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