جابر: تحقيق الإصلاحات المدخل لتشجيع المانحين والمقرضين على مساعدة لبنان

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في إطار التحضيرات لزيارة وفد المرتقبة في نهاية شهر أيار الجاري، استقبل في مكتبه ممثل الصندوق في ، ليما، حيث جرى عرض لمجريات العمل على صعيد الإصلاحات المالية التي تنفذها الوزارة، والتقدم المحرز في إقرار القوانين المرتبطة بتنظيم القطاع المصرفي، إضافة إلى تلك التي يُنتظر أن يُقَرّها المجلس النيابي في الفترة المقبلة.وأوضح بيان صادر عن في الوزارة أن اللقاء يأتي استكمالاً للنقاشات التي أُجريت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في الشهر الماضي، والتي شارك فيها وفد رسمي لبناني برئاسة الوزير جابر وضم ، وحاكم ، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة.وأعرب الوزير جابر عن ارتياحه للمسار الإصلاحي الذي تسلكه الحكومة، مشيرًا إلى أن "جميع الجهات المعنية بالشأنين المالي والنقدي تُبدي جدية واضحة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية من أجل النهوض الاقتصادي واستعادة ثقة بلبنان".ورأى أن هذا المسار يشكّل مدخلاً أساسياً لتشجيع الجهات المانحة والمقرضة على دعم لبنان في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعمار، كما من شأنه أن يعزز فرص جذب ، لافتاً إلى أن اللقاءات التي أُجريت مع مستثمرين دوليين خلال زيارة واشنطن "كانت مشجعة للغاية".