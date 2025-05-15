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لبنان

جابر: تحقيق الإصلاحات المدخل لتشجيع المانحين والمقرضين على مساعدة لبنان

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:10
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في إطار التحضيرات لزيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في نهاية شهر أيار الجاري، استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه ممثل الصندوق في لبنان، فريدريكو ليما، حيث جرى عرض لمجريات العمل على صعيد الإصلاحات المالية التي تنفذها الوزارة، والتقدم المحرز في إقرار القوانين المرتبطة بتنظيم القطاع المصرفي، إضافة إلى تلك التي يُنتظر أن يُقَرّها المجلس النيابي في الفترة المقبلة.
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وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة أن اللقاء يأتي استكمالاً للنقاشات التي أُجريت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن الشهر الماضي، والتي شارك فيها وفد رسمي لبناني برئاسة الوزير جابر وضم وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة.

وأعرب الوزير جابر عن ارتياحه للمسار الإصلاحي الذي تسلكه الحكومة، مشيرًا إلى أن "جميع الجهات المعنية بالشأنين المالي والنقدي تُبدي جدية واضحة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية من أجل النهوض الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

ورأى أن هذا المسار يشكّل مدخلاً أساسياً لتشجيع الجهات المانحة والمقرضة على دعم لبنان في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعمار، كما من شأنه أن يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن اللقاءات التي أُجريت مع مستثمرين دوليين خلال زيارة واشنطن "كانت مشجعة للغاية".
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