بهية الحريري استقبلت وفداً من نقابة صيادي الأسماك في مدينة صيدا

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استقبلت رئيسة للتنمية البشرية المستدامة وفداً من نقابة صيادي الأسماك في مدينة يرافقهم عدد من الصيادين، وذلك بحضور رئيس والمستخدمين في الجنوبي ، حيث عرض الوفد امام واقع القطاع واوضاع الصيادين وما يواجهونه من صعوبات في مجال عملهم .واذ اكد الوفد انهم مع" تشديد القيود المفروضة على الصيد غير المشروع وبخاصة الصيد بـ"التروبيل " او الديناميت "، طالبوا في الوقت نفسه ب"ألا تشمل هذه القيود وسائل الصيد المشروعة والآمنة للصياد وللأسماك، لأن ذلك يأخذ الصالح بجريرة المخالف، ويؤثر سلباً على مصدر عيش عدد كبير من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع، في وقت هي أحوج ما تكون اليه في ظل الضائقة المعيشية التي يمرون بها وبعدما عصف بهذا القطاع من حصار وركود خلال الحرب الأخيرة ومن تعطيل قسري ابان عواصف الشتاء".وأجرت الحريري اتصالاً هاتفياً بوزير الزراعة هاني ناقلة اليه مطالب الصيادين وآملةً تسهيل عملهم، حيث وعد بمتابعتها.