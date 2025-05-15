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لبنان

بهية الحريري استقبلت وفداً من نقابة صيادي الأسماك في مدينة صيدا

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:38
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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري وفداً من نقابة صيادي الأسماك في مدينة صيدا يرافقهم عدد من الصيادين، وذلك بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، حيث عرض الوفد امام الحريري واقع القطاع واوضاع الصيادين وما يواجهونه من صعوبات في مجال عملهم . 
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واذ اكد الوفد انهم مع" تشديد القيود المفروضة على الصيد غير المشروع وبخاصة الصيد بـ"التروبيل " او الديناميت "، طالبوا في الوقت نفسه ب"ألا تشمل هذه القيود وسائل الصيد المشروعة والآمنة للصياد وللأسماك، لأن ذلك يأخذ الصالح بجريرة المخالف، ويؤثر سلباً على مصدر عيش عدد كبير من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع، في وقت هي أحوج ما تكون اليه في ظل الضائقة المعيشية التي يمرون بها وبعدما عصف بهذا القطاع من حصار وركود خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ومن تعطيل قسري ابان عواصف الشتاء".

وأجرت الحريري اتصالاً هاتفياً بوزير الزراعة الدكتور نزار هاني ناقلة اليه مطالب الصيادين وآملةً تسهيل عملهم، حيث وعد بمتابعتها.
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