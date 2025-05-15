هجوم على دورية لقوى الأمن في عكار.. وتحرير موقوف بالقوّة!

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أقدم المدعو "ع.ط"، يرافقه عدد من الشبان، على الاعتداء على دورية لقوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذها مهمة نقل الموقوف "أ.ط"، شقيق المعتدي، من فصيلة درك مشمش في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي محاولة لتحرير الموقوف، أطلق المعتدون النار باتجاه عناصر الدورية، وتمكنوا من اقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة، قبل أن يلوذوا بالفرار.ويُشار إلى أن الموقوف ينحدر من بلدة فنيدق - عكار، وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية في الحادثة، وتعمل على ملاحقة الفاعلين.