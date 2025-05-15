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لبنان

هجوم على دورية لقوى الأمن في عكار.. وتحرير موقوف بالقوّة!

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:37
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أقدم المدعو "ع.ط"، يرافقه عدد من الشبان، صباح اليوم على الاعتداء على دورية لقوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذها مهمة نقل الموقوف "أ.ط"، شقيق المعتدي، من فصيلة درك مشمش في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي محاولة لتحرير الموقوف، أطلق المعتدون النار باتجاه عناصر الدورية، وتمكنوا من اقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويُشار إلى أن الموقوف ينحدر من بلدة فنيدق - عكار، وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية في الحادثة، وتعمل على ملاحقة الفاعلين.
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