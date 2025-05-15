عون بحث مع السفير الزعبي دور الجماعة الكاريبية في دعم لبنان دولياً

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إستقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، انتيغوا وباربودا لدى الذي هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، واطلعه على دور "الجماعة الكاريبية" التي تضم 15 ممثلة في ، وتتمتع بثقل سياسي له تأثيره خلال مداولات للأمم المتحدة.وأشار السفير الى "أهمية استفادة من هذه المجموعة، خصوصا في خلال طرح مسائل تهم لبنان في الأمم المتحدة، وعلى عموما"، لافتا الى انه "في انتيغوا وباربودا، جالية لبنانية تضم حوالى 700 شخص".وشكر السفير الزعبي على اهتمامه بلبنان، وعلى وضعه إمكانات البلاد التي يمثلها لمساعدته في المحافل الإقليمية والدولية.