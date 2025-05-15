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لبنان

عون بحث مع السفير الزعبي دور الجماعة الكاريبية في دعم لبنان دولياً

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:05
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إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير دولة انتيغوا وباربودا لدى الكويت محمد الزعبي الذي هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، واطلعه على دور "الجماعة الكاريبية" التي تضم 15 دولة مستقلة ممثلة في الأمم المتحدة، وتتمتع بثقل سياسي له تأثيره خلال مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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وأشار السفير الزعبي الى "أهمية استفادة لبنان من هذه المجموعة، خصوصا في خلال طرح مسائل تهم لبنان في الأمم المتحدة، وعلى الساحة الدولية عموما"، لافتا الى انه "في انتيغوا وباربودا، جالية لبنانية تضم حوالى 700 شخص".

وشكر الرئيس عون السفير الزعبي على اهتمامه بلبنان، وعلى وضعه إمكانات البلاد التي يمثلها لمساعدته في المحافل الإقليمية والدولية.
 
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