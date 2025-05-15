إعلان جزئي للائحة "النبطية تستحق الحياة" بـ12 مرشحًا

اعلن في تشكيل لائحة "النبطية تستحق الحياة" وهي لائحة غير مكتملة مؤلفة من 12 مرشحا ومرشحة، وذلك في احتفال أقيم في قاعة لافيتا، في حضور شخصيات وفاعليات.

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ووعد أعضاء اللائحة في النبطية أبناء المدينة بأن يكونوا صوتهم الأمين، وخدّامًا لقضاياهم، وحماة لكرامتهم وإرادتهم الحرة، مؤكدين التزامهم بالعمل من أجل النهوض بالنبطية وخدمة أهلها بكل تفانٍ ومسؤولية.



وخلال اللقاء، قدّم كل من المرشحين لمحة تعريفية عن نفسه، وهم: لينا أديب صباح، وسيم حسن ، حسن أنيس المقدم، صباغ، حسين ، فقيه، بدرالدين، معتوق، ، رواد ، فران، وفضل بيطار.