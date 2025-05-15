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لبنان

إعلان جزئي للائحة "النبطية تستحق الحياة" بـ12 مرشحًا

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:22
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 اعلن في النبطية تشكيل لائحة "النبطية تستحق الحياة" وهي لائحة غير مكتملة مؤلفة من 12 مرشحا ومرشحة، وذلك في احتفال أقيم في قاعة لافيتا، في حضور شخصيات وفاعليات.
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ووعد أعضاء اللائحة الانتخابية في النبطية أبناء المدينة بأن يكونوا صوتهم الأمين، وخدّامًا لقضاياهم، وحماة لكرامتهم وإرادتهم الحرة، مؤكدين التزامهم بالعمل من أجل النهوض بالنبطية وخدمة أهلها بكل تفانٍ ومسؤولية.

وخلال اللقاء، قدّم كل من المرشحين لمحة تعريفية عن نفسه، وهم: لينا أديب صباح، وسيم حسن بدرالدين، حسن أنيس المقدم، علي حسين صباغ، حسين علي حماده، بسام محمد فقيه، حسين علي بدرالدين، حسن عبدو معتوق، محمد عبد اللطيف بيطار، رواد يوسف طه، محمد عفيف فران، وفضل نجيب بيطار.
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