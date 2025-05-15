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لبنان

12 قذيفة... قصف إسرائيلي على شبعا

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت جبل السدانة في بلدة شبعا بـ12 قذيفة.
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