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لبنان
12 قذيفة... قصف إسرائيلي على شبعا
Lebanon 24
15-05-2025
|
11:43
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ استهدفت جبل السدانة في بلدة
شبعا
بـ12 قذيفة.
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