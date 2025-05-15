وزير الدفاع استقبل وفدًا من الـUNTSO: تأكيد على التنسيق مع اليونيفيل والتمديد لمهمتها

استقبل ، اللواء ، في مكتبه في اليرزة، الرئيس السابق ، حيث جرى بحث في الأوضاع العامة، خصوصًا التطورات الأمنية على الحدود ، ودور في الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات.

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كما التقى اللواء منسى رئيس أركان (UNTSO) اللواء ، يرافقه رئيس في المقدّم باشمان. وتم خلال اللقاء استعراض مهمة الهيئة في المرحلة الراهنة، ودورها في مراقبة خط الهدنة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق القائم مع قوات الـUNIFIL، والتأكيد على أهمية التمديد لمهمة الأخيرة في آب المقبل.



كذلك استقبل النائب السابق ، والعميد المتقاعد ، وتم التداول في الشأن العام، مع التشديد على أهمية دعم في هذه المرحلة الدقيقة.