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لبنان

وزير الدفاع استقبل وفدًا من الـUNTSO: تأكيد على التنسيق مع اليونيفيل والتمديد لمهمتها

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:55
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استقبل وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث جرى بحث في الأوضاع العامة، خصوصًا التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية، ودور الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات.
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كما التقى اللواء منسى رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) اللواء باتريك غوشا، يرافقه رئيس مكتب الاتصال في بيروت المقدّم ديتر باشمان. وتم خلال اللقاء استعراض مهمة الهيئة في المرحلة الراهنة، ودورها في مراقبة خط الهدنة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق القائم مع قوات الـUNIFIL، والتأكيد على أهمية التمديد لمهمة الأخيرة في آب المقبل.

كذلك استقبل وزير الدفاع النائب السابق أمل أبو زيد، والعميد المتقاعد جورج نادر، وتم التداول في الشأن العام، مع التشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة.
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