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لبنان

بالأسماء.. عقوبات أميركية على مسؤولين كبار في "حزب الله" وهذه مهامهم!

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:11
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "حزب الله".

وأوضحت أنّ العقوبات تستهدف مسؤولَين كبيرَين في الحزب، إضافة إلى شخصَين آخرَين، لدورهم في تنسيق التحويلات المالية لصالحه.


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وممن شملتهم العقوبات الجديدة بحسب النشرة التي أوردتها الخزانة الأميركية:

- معين دقيق العاملي (العاملي): هو ممثل كبير لـ "حزب الله" في قم بإيران وله علاقات مع كبار عملاء حزب الله وإدارة العلاقات الخارجية للحزب يعود تاريخها إلى عام 2001 على الأقل. شارك العاملي في تنسيق تسليم المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي المالية في "حزب الله" في لبنان الذين يعملون مباشرة مع مكتب الأمين العام الراحل حسن نصر الله. كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الاول وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك في غزة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50000 دولار إلى العلمي في لبنان، والتي تم تحصيلها من إيران على الأرجح لنقلها إلى غزة.



- فادي نعمة (نعمة): هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 أيار 2021، لدوره في الإشراف على الميزانية العامة لحزب الله وإنفاقه، بما في ذلك تمويل المجموعة لعملياتها الإرهابية وأنشطتها الخبيثة. نعمة هو أيضاً مالك مشارك في شركة Auditors for Accounting and Auditing، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 كانون الاول 2022، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ضاهر، والتي تقدم أيضًا خدمات مالية لحزب الله. يمتلك المسؤول المالي الكبير في حزب الله ناصر حسن نصير (نصير) أيضًا حصة في الشركة؛ وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نصير في 1 كانون الاول 2022، لعمله لصالح أو نيابة عن شركة Auditors for Accounting and Auditing.



- حسن عبد الله نعمة (نعمة): " المسؤول الكبير في حزب الله،يُسهّل فرص التمويل والتواصل لحزب الله في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك إدارة ملايين الدولارات من معاملات حزب الله. واعتبارًا من آب 2022، نسّق نعمة تسليم مئات الآلاف من الدولارات الأمسركية إلى الحركة الإسلامية النيجيرية الموالية لحزب الله. ولنعمة علاقات طويلة الأمد مع كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله المتوفى حسن نصر الله.



يُصنّف كلٌّ من العاملي والعلمي ونعمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمًا له.



يُصنّف نعمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة. 13224، كما تم تعديله، لقيامه بالعمل أو التظاهر بالعمل لصالح أو نيابة عن حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر.


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