بالأسماء.. عقوبات أميركية على مسؤولين كبار في "حزب الله" وهذه مهامهم!

أعلنت الأميركية عبر موقعها الإلكتروني أنّ فرضت عقوبات جديدة على " ".

وأوضحت أنّ تستهدف مسؤولَين كبيرَين في الحزب، إضافة إلى شخصَين آخرَين، لدورهم في تنسيق التحويلات المالية لصالحه.

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