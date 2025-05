بالأسماء.. عقوبات أميركية على مسؤولين كبار في "حزب الله" وهذه مهامهم!

أعلنت الأميركية عبر موقعها الإلكتروني أنّ فرضت عقوبات جديدة على " ".

وأوضحت أنّ تستهدف مسؤولَين كبيرَين في الحزب، إضافة إلى شخصَين آخرَين، لدورهم في تنسيق التحويلات المالية لصالحه.

Advertisement

وممن شملتهم العقوبات الجديدة بحسب النشرة التي أوردتها الخزانة الأميركية:هو ممثل كبير لـ "حزب الله" في قم بإيران وله علاقات مع كبار عملاء حزب الله وإدارة العلاقات الخارجية للحزب يعود تاريخها إلى عام 2001 على الأقل. شارك العاملي في تنسيق تسليم المدفوعات النقدية من إلى كبار مسؤولي المالية في "حزب الله" في الذين يعملون مباشرة مع مكتب الراحل . كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم في 7 تشرين الاول وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك في غزة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50000 دولار إلى العلمي في لبنان، والتي تم تحصيلها من الأرجح لنقلها إلى غزة.: هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 أيار 2021، لدوره في الإشراف على الميزانية العامة لحزب الله وإنفاقه، بما في ذلك تمويل المجموعة لعملياتها الإرهابية وأنشطتها الخبيثة. نعمة هو أيضاً مالك مشارك في شركة Auditors for Accounting and Auditing، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 كانون الاول 2022، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ضاهر، والتي تقدم أيضًا خدمات مالية لحزب الله. يمتلك المسؤول المالي الكبير في حزب الله ناصر حسن نصير (نصير) أيضًا حصة في الشركة؛ وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نصير في 1 كانون الاول 2022، لعمله لصالح أو نيابة عن شركة Auditors for Accounting and Auditing." المسؤول الكبير في حزب الله،يُسهّل فرص التمويل والتواصل لحزب الله في جميع أنحاء ، بما في ذلك إدارة ملايين الدولارات من معاملات حزب الله. واعتبارًا من آب 2022، نسّق نعمة تسليم مئات الآلاف من الدولارات الأمسركية إلى الحركة الإسلامية الموالية لحزب الله. ولنعمة علاقات طويلة الأمد مع كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله المتوفى حسنيُصنّف كلٌّ من العاملي والعلمي ونعمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمًا له.يُصنّف نعمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة. 13224، كما تم تعديله، لقيامه بالعمل أو التظاهر بالعمل لصالح أو نيابة عن حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر.للاطلاع على تفاصيل العقوبات.. اضغط هنا