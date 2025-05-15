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لبنان

بلاغ عاجل.. جثة رجل مجهول الهوية تُكتشف في ظروف غامضة

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:25
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:  "بتاريخ 14-05-2025، وفي محلّة أوتوستراد الأسد - المسلك الغربي بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى عدنان القصّار، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز أسود اللون، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم “يا علي” باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب.
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لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة الخليل - الشيّاح".
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