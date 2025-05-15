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لبنان
بلاغ عاجل.. جثة رجل مجهول الهوية تُكتشف في ظروف غامضة
Lebanon 24
15-05-2025
|
11:25
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ
شعبة العلاقات
العامّـة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 14-05-2025، وفي محلّة أوتوستراد
الأسد
- المسلك
الغربي
بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى
عدنان القصّار
، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز
أسود اللون
، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم “يا علي” باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب.
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لذلك وبناءً على إشارة
القضاء
المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة
الخليل
- الشيّاح".
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