بلاغ عاجل.. جثة رجل مجهول الهوية تُكتشف في ظروف غامضة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 14-05-2025، وفي محلّة أوتوستراد - المسلك بالقرب من مدخل نفق السّفارة الكويتيّة بمحاذاة مبنى ، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر تقريبًا، مجهول الهويّة، أصلع الرّأس، ذو ذقن خفيفة الشّعر، يرتدي سروال جينز ، وقميصًا شتويًّا من اللون عينه، وعلى كتفه الأيمن وشم “يا علي” باللغة العربيّة، وعلى الأيسر وشم رسم القلب.لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد حسينيّة - الشيّاح".