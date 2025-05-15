بالفيديو: نهاد الشامي.. وداعًا

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في مأتم رسمي وشعبي مهيب، ودّع وقضاء الشامي، شاهدة أعجوبة شفاء القديس شربل، حيث ترأس صلاة الجنازة على راحة نفسها في مار ميخائيل - المزاريب وعرستا، المطران نفاع ممثلًا البطريرك الكردينال .بعد الانجيل المقدس تلا جوزف صفير الرقيم البطريركي فقال "أن الراحلة نهاد الشامي، ابنة دورس البعلبكية، كانت "كليمة القديس شربل وعلامة أعجوبته الناطقة منذ 22 كانون الثاني 1993"، حين شُفيت من الفالج بعد رؤيا للقديس شربل، وظهرت آثار الجرح على عنقها شاهدة على الأعجوبة".أَضاف:" وُلدت نهاد في بيت مؤمن، وتزوجت من المرحوم سمعان الشامي عام 1952، وأنجبت اثني عشر ولداً. وبعد إصابتها بالشلل، روت رؤياها الشهيرة مع القديس شربل، والتي شكلت بداية لتقليد شهري لا يزال مستمراً حتى اليوم، حيث يقصد آلاف المؤمنين محبسة عنّايا في 22 من كل شهر".المطران نفاع، الذي كان من أوائل من عاينوا الأعجوبة، ذكّر بشهادتها في أمام القديس يوحنا بولس الثاني، وفي عدد من الدول، وبمبادرتها إلى تلاوة المسبحة يومياً وبناء كابيلا على اسم شفيعها.