قائد الجيش استقبل السفير الإيراني ومديرة شؤون الأونروا في لبنان

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، ، يرافقه العقيد ، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.كما استقبل مديرة شؤون الأونروا في لبنان Dorothée Klaus، وجرى التداول في شؤون اللاجئين . (الوكالة الوطنية)