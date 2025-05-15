بيان من النائب شربل مسعد

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أسف النائب "لإسقاط صفة العجلة خلال جلسة ، عن اقتراح القانون الذي تقدّم به والمتعلّق بتعديل تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام (مدنيين و عسكريين) بعد انهيار العملة".واكد في بيان، ان "هذا الاقتراح أتى استجابةً لحاجة ملحّة لدى آلاف الموظفين الذين أفنوا سنواتهم في خدمة الدولة، ويواجهون اليوم أوضاعًا اقتصادية صعبة، فيما تعويضاتهم باتت لا تواكب الحدّ الأدنى من متطلبات العيش ".ولفت الى ان "إسقاط صفة العجلة عن هذا الاقتراح هو تأجيل غير مبرر لمعالجة خلل صارخ في منظومة العدالة الاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار العائلات التي تعيش هذا التعويض".وجدد التزامه ب"متابعة هذا الملف حتى إقراره"، داعيًا "الزملاء النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية تجاه من خدموا الدولة بإخلاص، واستحقوا منّا الإنصاف لا الإهمال".