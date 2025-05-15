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لبنان

بيان من النائب شربل مسعد

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:21
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أسف النائب شربل مسعد "لإسقاط صفة العجلة خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، عن اقتراح القانون الذي تقدّم به والمتعلّق بتعديل تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام (مدنيين و عسكريين) بعد انهيار العملة".
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واكد في بيان، ان "هذا الاقتراح أتى استجابةً لحاجة ملحّة لدى آلاف الموظفين الذين أفنوا سنواتهم في خدمة الدولة، ويواجهون اليوم أوضاعًا اقتصادية صعبة، فيما تعويضاتهم باتت لا تواكب الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم".

 ولفت الى ان "إسقاط صفة العجلة عن هذا الاقتراح هو تأجيل غير مبرر لمعالجة خلل صارخ في منظومة العدالة الاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار العائلات التي تعيش على أمل هذا التعويض".

وجدد التزامه ب"متابعة هذا الملف حتى إقراره"، داعيًا "الزملاء النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية تجاه من خدموا الدولة بإخلاص، واستحقوا منّا الإنصاف لا الإهمال". 
(الوكالة الوطنية)
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