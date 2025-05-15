اللواء عبد الله عرض مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة تعزيز التنسيق

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ظهر اليوم، في مكتبه بثُكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في (UNTSO) اللّواء الرّكن يرافقه المقدّم Dieter Bachmann، وتناول البحث سبل تعزيز التّنسيق القائم بين الطرفين، كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع العامّة في البلاد.

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(الوكالة الوطنية)