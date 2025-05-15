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لبنان

اللواء عبد الله عرض مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة تعزيز التنسيق

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:24
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ظهر اليوم، في مكتبه بثُكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان (UNTSO) اللّواء الرّكن patrick gauchat يرافقه المقدّم Dieter Bachmann، وتناول البحث سبل تعزيز التّنسيق القائم بين الطرفين، كما تمّ التطرّق إلى الأوضاع العامّة في البلاد. 
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(الوكالة الوطنية)
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