عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟

كشف الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، أن "القوات الاسرائيلية شنّت في وقت سابق اليوم، غارات جوية في منطقة أرنون في ، واستهدفت عنصراً من كان منخرطا في محاولات إعادة بناء البنية التحتية للحزب في المنطقة".

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