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لبنان

عن غارة أرنون... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:54
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كشف الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم، أن "القوات الاسرائيلية شنّت في وقت سابق اليوم، غارات جوية في منطقة أرنون في جنوب لبنان، واستهدفت عنصراً من حزب الله كان منخرطا في محاولات إعادة بناء البنية التحتية للحزب في المنطقة".
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