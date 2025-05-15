إليكم ما نشره النائب اشرف بيضون

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "إقرار اقتراح القانون‬⁩ المعجّل المكرر إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء) من قبل ⁧مجلس النواب‬،⁩ بعد تبني التعديل الذي اقترحته بمضاعفة العقوبة على مطلق النار".

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