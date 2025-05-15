Advertisement

لبنان

إليكم ما نشره النائب اشرف بيضون

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1360908-638829375846161970.png
Doc-P-1360908-638829375846161970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب اشرف بيضون عبر حسابه على منصة "اكس": "إقرار اقتراح القانون‬⁩ المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء) من قبل ⁧مجلس النواب‬،⁩ بعد تبني التعديل الذي اقترحته بمضاعفة العقوبة على مطلق النار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم ما نشره النائب إبراهيم منيمنة
lebanon 24
16/05/2025 02:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم ما نشره وزير الصناعة
lebanon 24
16/05/2025 02:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيد الأم.. اليكم ما نشره وزير الداخلية
lebanon 24
16/05/2025 02:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أشرف ريفي من طرابلس: لدينا أمل كبير ببناء الدولة وكنّا سابقاً في جمهوريّة جهنّم ولم يكن لدينا أي أمل بالإنماء إنّما أملنا كبير اليوم في الجمهوريّة اللبنانيّة
lebanon 24
16/05/2025 02:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2025-05-15
16:37 | 2025-05-15
16:00 | 2025-05-15
15:23 | 2025-05-15
14:30 | 2025-05-15
14:12 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24