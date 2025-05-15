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لبنان

المطران تابت يهنئ الجالية اللبنانية بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:57
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أعرب راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت عن اغتباطه لتعيين النائبة الكندية الفيديرالية من أصل لبناني السيدة لينا متلج دياب وزيرة للهجرة الكندية في الحكومة الجديدة. وهنأ ابناء الجالية اللبنانية في كندا، وبالأخص في مقاطعة نوفا سكوتشا، على هذا الاختيار الموفق، وذلك نظرا إلى ما قدمته من خدمات جلى للمجتمعين الكندي واللبناني، وبالأخص عندما ساهمت في إقرار مجلس العموم الكندي  قانونا خاصا بالشهر التراث اللبناني، الذي بات يحتفل به كل سنة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى استقلال لبنان.
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وختم المطران تابت بالتأكيد استمرار التعاون مع الحكومة الكندية الجديدة لما فيه خير المجتمعين الكندي واللبناني الاغترابي.
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