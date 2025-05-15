المطران تابت يهنئ الجالية اللبنانية بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة

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أعرب راعي في المطران بول - عن اغتباطه لتعيين النائبة الكندية الفيديرالية من أصل لبناني السيدة وزيرة للهجرة الكندية في الحكومة الجديدة. وهنأ ابناء في كندا، وبالأخص في مقاطعة نوفا سكوتشا، على هذا الموفق، وذلك نظرا إلى ما قدمته من خدمات جلى للمجتمعين الكندي واللبناني، وبالأخص عندما ساهمت في إقرار الكندي قانونا خاصا بالشهر التراث اللبناني، الذي بات يحتفل به كل سنة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى استقلال .وختم المطران بالتأكيد استمرار التعاون مع الحكومة الكندية الجديدة لما فيه خير المجتمعين الكندي واللبناني الاغترابي.