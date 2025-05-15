19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المطران تابت يهنئ الجالية اللبنانية بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة
Lebanon 24
15-05-2025
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب راعي
أبرشية مار مارون
في
كندا
المطران بول -
مروان تابت
عن اغتباطه لتعيين النائبة الكندية الفيديرالية من أصل لبناني السيدة
لينا متلج دياب
وزيرة للهجرة الكندية في الحكومة الجديدة. وهنأ ابناء
الجالية اللبنانية
في كندا، وبالأخص في مقاطعة نوفا سكوتشا، على هذا
الاختيار
الموفق، وذلك نظرا إلى ما قدمته من خدمات جلى للمجتمعين الكندي واللبناني، وبالأخص عندما ساهمت في إقرار
مجلس العموم
الكندي قانونا خاصا بالشهر التراث اللبناني، الذي بات يحتفل به كل سنة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى استقلال
لبنان
.
Advertisement
وختم المطران
تابت
بالتأكيد استمرار التعاون مع الحكومة الكندية الجديدة لما فيه خير المجتمعين الكندي واللبناني الاغترابي.
مواضيع ذات صلة
المطران إبراهيم يهنئ العمّال
Lebanon 24
المطران إبراهيم يهنئ العمّال
16/05/2025 02:50:21
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون التقى سفير لبنان في الإمارات واطّلع على أوضاع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
الرئيس عون التقى سفير لبنان في الإمارات واطّلع على أوضاع الجالية اللبنانية
16/05/2025 02:50:21
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان اطلع من قنصل لبنان في باناما على اوضاع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
دريان اطلع من قنصل لبنان في باناما على اوضاع الجالية اللبنانية
16/05/2025 02:50:21
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر دبلوماسي لبناني: تعيين الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيسا للجنة مراقبة وقف النار (العربية)
Lebanon 24
مصدر دبلوماسي لبناني: تعيين الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيسا للجنة مراقبة وقف النار (العربية)
16/05/2025 02:50:21
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بلدة عكارية... ملثمان يطلقان النار على شاب
Lebanon 24
في بلدة عكارية... ملثمان يطلقان النار على شاب
16:45 | 2025-05-15
15/05/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
16:37 | 2025-05-15
15/05/2025 04:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجمّيل: ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ
Lebanon 24
نديم الجمّيل: ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ
16:00 | 2025-05-15
15/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:23 | 2025-05-15
15/05/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"
Lebanon 24
أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"
14:30 | 2025-05-15
15/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
02:19 | 2025-05-15
15/05/2025 02:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2025-05-15
في بلدة عكارية... ملثمان يطلقان النار على شاب
16:37 | 2025-05-15
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
16:00 | 2025-05-15
نديم الجمّيل: ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ
15:23 | 2025-05-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:30 | 2025-05-15
أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"
14:12 | 2025-05-15
البعريني: نتمنى ان تبقى رايتنا في فنيدق بيضاء
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 02:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24