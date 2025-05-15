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لبنان

البعريني: نتمنى ان تبقى رايتنا في فنيدق بيضاء

Lebanon 24
15-05-2025 | 14:12
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عقد في دارة عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني لقاء مصالحة بين آل عبد الحي وآل حمّاد من فنيدق، بحضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، رئيس بلدية فنيدق حسام جود، رئيس بلدية فنيدق السّابق سميح عبد الحي ونظيره أحمد عبدو البعريني، الشيخ عبد الستار صلاح الدين الذي كان له دور ملحوظ في المصالحة، وحشد من المخاتير وفعاليات البلدة. 
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 وقال مفتي عكار في كلمته: "وما يلقّاها الا الذين صبروا وما يلقّاها الا ذو حظ عظيم. هنيئًا للاخوة اليوم فإنكم بعفوكم وصفحكم وإيمانكم تستجيبون إلى رضى الله وتخزون الشيطان، فلا نريد للشيطان مكانًا في بيوتنا ولا في قرانا ولا عائلاتنا ولا حتى مجتمعاتنا، بوحدتنا جميعًا نرتقي ونصل إلى ما تصبو إليه أنفسنا".

من جهته أكد البعريني "أهميّة الصلح والإصلاح" وقال: "نحن سعداء بلم الشمل ونتمنى أن نلحظ التواضع والأخوة كما اعتدنا دائمًا في بلدتنا، بل أكثر. الرّهان علينا في فنيدق كبير لجهة الصلح والإصلاح ونتمنى أن تبقى رايتنا بيضاء ومرفوعة حيث المحبّة والخير والسّلام فجميعنا أهل وأخوة". (الوكالة الوطنية)
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