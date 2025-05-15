البعريني: نتمنى ان تبقى رايتنا في فنيدق بيضاء

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عقد في دارة عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب لقاء مصالحة بين آل وآل حمّاد من فنيدق، بحضور مفتي ، رئيس بلدية فنيدق حسام جود، رئيس بلدية فنيدق السّابق ونظيره أحمد عبدو البعريني، الشيخ الذي كان له دور ملحوظ في المصالحة، وحشد من المخاتير وفعاليات البلدة.وقال مفتي في كلمته: "وما يلقّاها الا الذين صبروا وما يلقّاها الا ذو حظ عظيم. هنيئًا للاخوة اليوم فإنكم بعفوكم وصفحكم وإيمانكم تستجيبون إلى رضى الله وتخزون الشيطان، فلا نريد للشيطان مكانًا في بيوتنا ولا في قرانا ولا عائلاتنا ولا حتى مجتمعاتنا، بوحدتنا جميعًا نرتقي ونصل إلى ما تصبو إليه أنفسنا".أكد البعريني "أهميّة والإصلاح" وقال: "نحن سعداء بلم الشمل ونتمنى أن نلحظ التواضع والأخوة كما اعتدنا دائمًا في بلدتنا، بل أكثر. الرّهان علينا في فنيدق كبير لجهة الصلح والإصلاح ونتمنى أن تبقى رايتنا بيضاء ومرفوعة حيث المحبّة والخير والسّلام فجميعنا أهل وأخوة". (الوكالة الوطنية)