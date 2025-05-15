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لبنان

نديم الجمّيل: ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:00
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قال النائب نديم الجمّيل في مداخلة إعلامية: "ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ كما جرى في طرابلس، وبعدها نرى كيف نقّسم بلدية بيروت. هذا أمر خطر، ولعب بالنار".
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أضاف: "عدم إنتاجية بلدية بيروت الحالية، لأن طريقة الإدارة لم تكن صحيحة".

وعن تركيبة لائحة "بيروت بتجمعنا*، أوضح أننا "كنا بدأنا منذ آذار البحث مع تيار المستقبل في تركيبة اللائحة قبل أن يقرر الشيخ سعد الحريري الانسحاب من المعركة. ولكننا استمرينا مع نفس الاشخاص الذين كنا نفاوضهم للأنضمام إلى اللائحة".

وتمنى الجميل على أبناء الاشرفية "التوّجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا حقهم البديهي أن يختاروا ممثليهم وادعوهم للاقتراع للائحة (بيروت بتجمعنا)، لأن برنامجها الإنمائي يمثل تطلعاتنا جميعا". 
(الوكالة الوطنية)
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