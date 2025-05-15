نديم الجمّيل: ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ

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قال الجمّيل في مداخلة إعلامية: "ثمة من يراهن على ترك الامور تسير في الاتجاه الخطإ كما جرى في ، وبعدها نرى كيف نقّسم . هذا أمر خطر، ولعب بالنار".أضاف: "عدم إنتاجية بلدية الحالية، لأن طريقة الإدارة لم تكن صحيحة".وعن تركيبة لائحة "بيروت بتجمعنا*، أوضح أننا "كنا بدأنا منذ آذار البحث مع في تركيبة اللائحة قبل أن يقرر الشيخ الانسحاب من المعركة. ولكننا استمرينا مع نفس الاشخاص الذين كنا نفاوضهم للأنضمام إلى اللائحة".وتمنى الجميل على أبناء الاشرفية "التوّجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا حقهم البديهي أن يختاروا ممثليهم وادعوهم للاقتراع للائحة (بيروت بتجمعنا)، لأن برنامجها الإنمائي يمثل تطلعاتنا جميعا".