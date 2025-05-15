أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"

من منزل الوزير والنائب السابق ،

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وقد زار دارة والتقى رئيسة الكتلة الشعبية ، معلناً أنه ابن هذه الدار وعاصر رجالها الأولين وتخرج منها إلى والإنمائي لخدمة المدينة.ورفض زغيب كل أضاليل الفريق المنافس الذي يصوّر المعركة على أنها سياسية وحزبية، مكرراً بأن زحلة لا يختصرها حزب، ومستشهداً بألوان الطيف العائلي والحزبي والسياسي الذي أصبح منضماً إلى لائحة "زحلة رؤية وقرار"، التي لا تستثني أحداً إلا أولئك الذين قلبوا المدينة على المسيرة وحاولوا تسييس معركة إنمائية بلدية وأخذها إلى الميدان الحزبي.واستعرض زغيب بعض المشاريع التنموية للسنوات البلدية ، وبينها ما كان مطلباً للكتلة الشعبية بهدف تعزيز دور مدينة تُصنف منارة بين المدن.ورحبت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف برئيس البلدية والحضور، واعتبرت أن انتخابات الأحد المقبل لن تكون آخر الدنيا، وأننا سوف نبدأ في اليوم التالي يوماً جديداً لا خصومة فيه مع أحد. وأيا كان الفائز، سوف نكون معه وأمامه لأن البلد للجميع والبلدية للكل.وقالت إن الذين ترشحوا لرئاسة وعضوية من اللائحتين هم جنود من أجل الإنماء، وأضافت أن الكتلة الشعبية حاولت أن تكون في ائتلاف مع ، لكن هذا الائتلاف لم يُكتب له النجاح، لأننا لم نكن لنوافق على اختزال حقوق ومصادرة صوت الناس الذين يؤيدوننا. لكننا في الوقت نفسه نتمنى للقوات، وهم من شباب وشابات زحلة، أن يخوضوا هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية، وإذا وصلوا إلى البلدية سوف نبارك لهم.وأضافت سكاف: نحن في كتلة شعبية ديمقراطية، وارتأينا أن وجودنا على الحياد سوف يحرم الناخبين من الأداء بصوتهم الحر. وبمثل هذا الاستحقاق، فإن من حق كل مواطن أن يشعر أنه مواطن مسؤول وصاحب قرار ويشارك في نهار لا يتكرر إلا كل ست سنوات.ومن هذا الاعتبار، توجهت سكاف إلى الكتلة الشعبية ولكل شخص يشعر بانتماء لهذا الخيار الوطني، وقالت: نحن سوف نضع أيدينا بأيدي لائحة يرأسها المهندس ، مع التأكيد على أن الخيار الأول والأخير هو للناخبين وقرارهم الحر وصوتهم الذي سيحسم التردد والحيرة.واعتبرت أن التردد هو صوت صامت، والصمت ليس خياراً. وأعلنت سكاف تأييد لائحة "زحلة رؤية وقرار"، التي لديها برنامج واضح يرفض استفراد أي طرف بالمدينة، كما يرفض الإلغاء والاحتكار، مؤكدة أن كل مكونات هذه اللائحة ستخوض الأحد تجربة ديمقراطية بلدية إنمائية، وليست معركة حزبية سياسية.