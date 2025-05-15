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لبنان

أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:37
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قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أنها تحاول أن تزور لبنان كل 6 أو 8 أسابيع.
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وتساءلت أورتاغوس:" من يستطيع تفويت قضاء الصيف في بيروت؟".
 
وقالت:" أعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف".
 
 
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