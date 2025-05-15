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لبنان
أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
15-05-2025
|
16:37
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قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى
الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس
أنها تحاول أن تزور
لبنان
كل 6 أو 8 أسابيع.
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وتساءلت أورتاغوس:" من يستطيع تفويت قضاء الصيف في
بيروت
؟".
وقالت:" أعتقد أن
العالم كله
يريد أن يكون في بيروت في الصيف".
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