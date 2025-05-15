أورتاغوس تتكلم عن الصيف في لبنان.. شاهدوا ما قالته

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وتساءلت أورتاغوس:" من يستطيع تفويت قضاء الصيف في ؟". قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى أنها تحاول أن تزور كل 6 أو 8 أسابيع.وتساءلت أورتاغوس:" من يستطيع تفويت قضاء الصيف في ؟".

وقالت:" أعتقد أن يريد أن يكون في بيروت في الصيف".