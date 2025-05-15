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لبنان

في بلدة عكارية... ملثمان يطلقان النار على شاب

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:45
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أطلق شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية النار على الشاب (م. ش.) في بلدة برقايل العكارية، فأصاباه بجروح ونُقل إلى مستشفى الحبتور في حراجل للمعالجة. وقد بدأت التحقيقات سريعًا. (الوكالة الوطنية)
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