في بلدة عكارية... ملثمان يطلقان النار على شاب

أطلق شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية النار على الشاب (م. ش.) في بلدة برقايل العكارية، فأصاباه بجروح ونُقل إلى في للمعالجة. وقد بدأت التحقيقات سريعًا. (الوكالة الوطنية)

Advertisement