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لبنان

أورتاغوس تنتظر نتائج زيارة ترامب.. ولا حماسة عربية لدعم اعادة الاعمار

Lebanon 24
15-05-2025 | 22:36
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": ينتظر الجميع عودة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس. ولا يوجد على جدول لقاءات الرسميين في لبنان حتى الساعة أي موعد لزيارة أورتاغوس، وتشير المعلومات إلى تمهلها في الزيارة لأسباب عدّة أبرزها، انتظار انتهاء ترامب من زيارته الخليجية ومعرفة نتائج القمة وما سيرشح عنها. أما السبب الثاني فيتمثّل في إعطاء مزيد من الوقت للدولة اللبنانية لفعل شيء بعد زيارتها الأخيرة.
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وستتركّز زيارة أورتاغوس الجديدة على عمل لجنة مراقبة الهدنة بعد استبدال رئيسها، وسيتمّ البحث في تطبيق الـ 1701 وكل ما يحيط بهذه المسألة، ويضاف إليها تناول موضوع الهدنة ومسألة حصر السلاح بيد الدولة. ويحضر أيضاً في الزيارة المرتقبة موضوع التواجد الإسرائيلي في التلال الحدودية وترسيم الحدود البرية وإنهاء هذا الملف.
ومثلما تتمهّل أورتاغوس في زيارتها إلى بيروت، لمس المسؤولون اللبنانيون تمهّلاً من الدول الكبرى وعلى رأسها الدول العربية في ضخّ أموال لإعادة الإعمار. ويشعر رئيس الجمهورية من خلال جولاته الخارجية بعدم وجود حماسة للإعمار في هذا الظرف بالذات.

وتؤكّد معلومات «نداء الوطن» أن الدول العربية والمانحة أبلغت لبنان بعدم الدخول في مشروع إعادة الإعمار قبل اتضاح الرؤية في لبنان والمنطفة. ويرتبط الإعمار حسب قاموسها بقدرة الدولة على القيام بإصلاحات ضرورية وتسليم سلاح «حزب الله» كاملاً وعدم إعادة بناء قدراته العسكرية والمالية. فلا تريد هذه الدول الدخول في مثل هذا المشروع والوضع لم يسلك طريق السلام.

وإذا كانت الدول العربية حسمت موقفها في عدم دفع أموال للإعمار قبل تسليم كل السلاح غير الشرعي، يبدو أن هذا الموقف ينسحب على أوروبا والدول المانحة. ولم تصدر فرنسا حتى الساعة أي إشارة تدلّ على تحديدها موعداً لجمع الأموال لإعادة الإعمار. فعند توقف الحرب والسير بالهدنة أعلنت باريس عن رغبتها بتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان. وزار عون فرنسا ووعده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الأمر، لكن كل الوعود تنتظر عمل الدولة اللبنانية الجدّي والإشارات من واشنطن.
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