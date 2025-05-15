أورتاغوس تنتظر نتائج زيارة ترامب.. ولا حماسة عربية لدعم اعادة الاعمار

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وستتركّز زيارة أورتاغوس الجديدة على عمل لجنة مراقبة الهدنة بعد استبدال رئيسها، وسيتمّ البحث في تطبيق الـ 1701 وكل ما يحيط بهذه المسألة، ويضاف إليها تناول موضوع الهدنة ومسألة حصر السلاح بيد الدولة. ويحضر أيضاً في الزيارة المرتقبة موضوع التواجد في التلال الحدودية وترسيم الحدود البرية وإنهاء هذا الملف.ومثلما تتمهّل أورتاغوس في زيارتها إلى ، لمس المسؤولون اللبنانيون تمهّلاً من الدول الكبرى وعلى رأسها في ضخّ أموال لإعادة الإعمار. ويشعر رئيس الجمهورية من خلال جولاته الخارجية بعدم وجود حماسة للإعمار في هذا الظرف بالذات.وتؤكّد معلومات «نداء الوطن» أن الدول العربية والمانحة أبلغت لبنان بعدم الدخول في مشروع إعادة الإعمار قبل اتضاح الرؤية في لبنان والمنطفة. ويرتبط الإعمار حسب قاموسها بقدرة القيام بإصلاحات ضرورية وتسليم سلاح «حزب الله» كاملاً وعدم إعادة بناء قدراته العسكرية والمالية. فلا تريد هذه الدول الدخول في مثل هذا المشروع والوضع لم يسلك طريق السلام.وإذا كانت الدول العربية حسمت موقفها في عدم دفع أموال للإعمار قبل تسليم كل السلاح غير الشرعي، يبدو أن هذا الموقف ينسحب على والدول المانحة. ولم تصدر حتى الساعة أي إشارة تدلّ على تحديدها موعداً لجمع الأموال لإعادة الإعمار. فعند توقف الحرب والسير بالهدنة أعلنت عن رغبتها بتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان. وزار عون فرنسا ووعده بهذا الأمر، لكن كل الوعود تنتظر عمل الجدّي والإشارات من .