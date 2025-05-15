التشكيلات الديبلوماسيّة قيد البحث: إشكاليّة بين "الفائض" والسفراء المحظيين

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ويُترقّب أن تعمل الحكومة، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، على إنجاز ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يشمل 74 سفارة للبنان في دول الخارج، من ضمنها 3 بعثات ديبلوماسية هي: بعثة لبنان الدائمة في نيويورك والأونيسكو في وجنيف في سويسرا. فبعد الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون الى دولة الكويت، والتي من شأنها أن تنعكس على مسار العلاقات بين البلدين، من خلال قرار رفع التمثيل الديبلوماسي الكويتي في لبنان، بات من الملحّ إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لكي تتمكّن الديبلوماسية اللبنانية من تثبيت الوجود اللبناني الفاعل في دول الخارج وفي المحافل الدولية.وحتى الآن، لم يُناقش مجلس الوزراء هذا الملف، رغم الوعود قبل كلّ جلسة له بإدراجه على جدول الأعمال. ولا يزال يتأرجح منذ نحو ثماني سنوات الى يومنا هذا خلافاً للقانون، سيّما وأنّ آخر تشكيلات ديبلوماسية شاملة أجراها والمغتربين في العام 2017، في حين حصلت بعض المناقلات في عهد الوزير السابق عبدالله بو حبيب وشملت آنذاك 60 ديبلوماسياً. واليوم وبعد أن أعدّ وزير الخارجية والمغتربين الحالي يوسف رجّي مسودة أوّلية للتشكيلات، استثنى منها المراكز الديبلوماسية في السفارات الأساسية الخاضعة لمبدأ المحاصصة، ورفعها الى رئيسي الجمهورية والحكومة، حيث تتوقّع الأوساط ان يقوم مجلس الوزراء بدراسة هذه المسودة قريباً، كونها تدخل ضمن الإصلاحات العامّة المطلوبة من لبنان.وتشمل المسودة مناقلات شاملة بين أعضاء السلك الديبلوماسي، على أنّ السفراء المعينين من خارج الملاك هم من حصص كلّ من ، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، ورئيس مجلس النوّاب . وبعد أن وضع برّي في وقت سابق أسماء السفراء من ضمن حصّته في كلّ من لندن وسويسرا وبلجيكا وطوكيو وقطر، يُنتظر أن يُعلن عون أسماء السفراء الذين يريد تعيينهم في كلّ من وباريس والفاتيكان، وسلام أسماء السفراء من خارج الملاك في كلّ من نيويورك والأونيسكو والسعودية، وذلك خلال الجلسة التي ستُناقش فيها مسودة رجّي للتشكيلات. على أنّه يتوقّع أن تشهد بعض السفارات مداورة في تسمية السفراء الذين يتمّ تعيينهم بحسب التوزيع الطائفي المعتمد على صعيد التعيينات في دول الخارج.ويفترض، وفق الأوساط، أن يعود 47 سفيراً من الخارج الى الإدارة المركزية، بعد أن أمضوا أكثر من 12 عاماً خارجاً، فضلاً عن المستشارين الذين كُلّفوا بمهامهم منذ أكثر من 7 سنوات. فبحسب القانون، لا يُمكن للديبلوماسي أن تتجاوز فترة خدمته بين خمس أو سبع سنوات في الموقع نفسه، ومدّة 10 سنوات كمجموع إقامته في الخارج ومناقلته من بلد الى آخر، بل يجب أن يعود بعدها الى الإدارة المركزية. غير أنّ هذا الأمر قد يُسبّب اليوم إشكالية إدارية، سيما وأنّ عدد الذين سيُستدعون من دول الخارج لن تستطيع الإدارة المركزية استيعابهم، نظراً لعدم الحاجة الى هذا العدد الكبير فيها لتسلّم مهام 12 مديرية فيها، فضلاً عن منصب للخارجية ما يُشكّل فائضاً، في حين تعاني السفارات والبعثات الديبلوماسية في الخارج من نقصٍ كبير.علماً بأنّ بعض السفراء لا تنطبق عليهم هذه القوانين، كما أنّ هناك عدداً بقي ١٥ عاما في ، وللإستدارة حول الموضوع تمّ تكليفهم بمهام في الخارج بمدد طويلة أي لسنوات. وقد يُشكّل هذا الفائض ذريعة، وإن "منطقية"، لإبقاء عدد من السفراء "المحظيين" في دول الخارج حيث الرواتب أفضل، والوضع العام ككلّ أكثر استقراراً وهدوءاً.