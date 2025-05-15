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لبنان

هل المنطقة جاهزة واقعيا للتغييرات السورية؟

Lebanon 24
15-05-2025 | 22:57
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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": على المستوى اللبناني، لا يمكن عدم الترحيب بقوة برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ولو أنها كانت مفاجأة كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وهي إيجابية لناحية سرعة حدوثها وتشكيلها متغيراً جيوسياسياً كبيراً من غير الواضح مدى جهوزية المنطقة له، وانعكاساته، وما يجب توقعه منه. ويعود الترحيب الحتمي إلى واقع أن النظام الجديد في سوريا والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي محوري وأساسي جداً للبنان الذي عانى انعكاسات الحرب السورية. ملفات كثيرة ملحة يحتاج لبنان إلى حلها مع سوريا، ويتعاظم القلق من أن الحكومة السورية قد لا تحمي الأقليات الدينية والعرقية على النحو المفترض. لكن التحدي يبقى كبيراً لجهة القدرة على إدارة الحكم في سوريا، وهذا لم يظهر بعد، وسيكون التحدي الفعلي للشرع تحديداً.
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