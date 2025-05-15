هل المنطقة جاهزة واقعيا للتغييرات السورية؟

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كتبت روزانا في" النهار": على المستوى اللبناني، لا يمكن عدم الترحيب بقوة برفع الأميركية عن ، ولو أنها كانت مفاجأة كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وهي إيجابية لناحية سرعة حدوثها وتشكيلها متغيراً جيوسياسياً كبيراً من غير الواضح مدى جهوزية المنطقة له، وانعكاساته، وما يجب توقعه منه. ويعود الترحيب الحتمي إلى واقع أن في سوريا والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي محوري وأساسي جداً للبنان الذي عانى انعكاسات الحرب . ملفات كثيرة ملحة يحتاج إلى حلها مع سوريا، ويتعاظم القلق من أن الحكومة السورية قد لا تحمي الأقليات والعرقية على النحو المفترض. لكن التحدي يبقى كبيراً لجهة القدرة على في سوريا، وهذا لم يظهر بعد، وسيكون التحدي الفعلي للشرع تحديداً.