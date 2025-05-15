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لبنان

الخيارات الوطنية في الإنتخابات البيروتية

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:06
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كتب صلاح سلام في" اللواء":من حق البيروتي أن يُمحّص في تركيبات اللوائح المتنافسة في الإنتخابات البلدية، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالإقتراع لهذه اللائحة أو تلك، أو حتى قبل التسرع باللجوء إلى التشطيب العاطفي، أو العشوائي، مسايرة لهذا الطرف أو ذاك، لأن الخيارات الوطنية الحاسمة يجب أن تراعي مصالح العاصمة، وتساهم في تحقيق المهمات المطلوبة من المجلس البلدي العتيد. يمكن تحديد بعض المصالح الإستراتيجية لسيدة العواصم، على سبيل المثال لا التحديد، على النحو التالي:
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١ـ الحفاظ على وحدة البلدية في بيروت، وقطع الطريق على المطالبة بتقسيم الإدارة المحلية، وإنشاء بلديتين. 

٢ـ صون رمزية بيروت كعاصمة للوطن، وتعزيز مكانتها الحضارية والتاريخية والثقافية، كمدينة تختصر النسيج الوطني اللبناني. 

٣ـ التمسك بالمناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين، تأكيداً للشراكة الوطنية في العمل البلدي

٤ـ التطلع إلى اللائحة التي تؤمِّن الحد الأدنى، على الأقل، من متطلبات تشكيل فريق عمل منسجم. 

ولتسهيل توفير مثل هذه الخيارات الوطنية أمام اهالي بيروت، كان لا بد من الذهاب إلى التوافق بين مختلف القوى السياسية الناشطة في المدينة، لتشكيل لائحة إئتلافية واسعة، وللحفاظ على التوازن المنشود في قلب الوطن.
 
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