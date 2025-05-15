الخيارات الوطنية في الإنتخابات البيروتية

Advertisement

كتب في" اللواء":من حق البيروتي أن يُمحّص في تركيبات اللوائح المتنافسة في الإنتخابات البلدية، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالإقتراع لهذه اللائحة أو تلك، أو حتى قبل التسرع باللجوء إلى التشطيب العاطفي، أو العشوائي، مسايرة لهذا الطرف أو ذاك، لأن الخيارات الوطنية الحاسمة يجب أن تراعي مصالح العاصمة، وتساهم في تحقيق المهمات المطلوبة من العتيد. يمكن تحديد بعض المصالح الإستراتيجية لسيدة العواصم، على سبيل المثال لا التحديد، على النحو التالي:١ـ الحفاظ على وحدة البلدية في ، وقطع الطريق على المطالبة بتقسيم ، وإنشاء بلديتين.٢ـ صون رمزية بيروت كعاصمة للوطن، وتعزيز مكانتها الحضارية والتاريخية والثقافية، كمدينة تختصر النسيج الوطني اللبناني.٣ـ التمسك بالمناصفة في المجلس البلدي بين والمسيحيين، تأكيداً للشراكة الوطنية في .٤ـ التطلع إلى اللائحة التي تؤمِّن الحد الأدنى، على الأقل، من متطلبات تشكيل فريق عمل منسجم.ولتسهيل توفير مثل هذه الخيارات الوطنية أمام اهالي بيروت، كان لا بد من الذهاب إلى التوافق بين مختلف الناشطة في المدينة، لتشكيل لائحة إئتلافية واسعة، وللحفاظ على التوازن المنشود في قلب الوطن.