خلال 24 ساعة.. هذه حصيلة حوادث السير في لبنان

أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن وقوع 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحسب الغرفة، فإنّ هذه الحوادث تسببت في سقوط قتيلين و 15 جريحا.

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