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لبنان
خلال 24 ساعة.. هذه حصيلة حوادث السير في لبنان
Lebanon 24
15-05-2025
|
23:49
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أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن وقوع 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب الغرفة، فإنّ هذه الحوادث تسببت في سقوط قتيلين و 15 جريحا.
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