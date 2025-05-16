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لبنان

كرم: للإلتحاق بركاب التطور الاقتصادي والاستثماري

Lebanon 24
16-05-2025 | 00:50
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كتب النائب فادي كرم على منصة "إكس": "من مصلحة لبنان الاسراع في إعادة بناء مؤسسات الدولة واكتمال السيادة بحصر السلاح في يد اجهزة الدولة فقط، لنستطيع اللحاق بركاب التطور الاقتصادي والاستثماري الذي انطلق في قمة الرياض. الحدث تاريخي والفرصة ذهبية للبنان، لا لهدرها ببقاء السلاح غير الشرعي الذي لم يجلب للبنان الا الدمار".
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