كرم: للإلتحاق بركاب التطور الاقتصادي والاستثماري

كتب النائب على منصة "إكس": "من مصلحة الاسراع في إعادة بناء واكتمال السيادة بحصر السلاح في يد اجهزة الدولة فقط، لنستطيع اللحاق بركاب التطور الاقتصادي والاستثماري الذي انطلق في . الحدث تاريخي والفرصة ذهبية للبنان، لا لهدرها ببقاء السلاح غير الشرعي الذي لم يجلب للبنان الا الدمار".

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