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لبنان

إستعدادات لعيد ميلاد "سعادتها"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-05-2025 | 01:45
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على الرغم من الإنهماك بالإنتخابات البلدية والإختيارية، تستعد "نائبة بارزة"  للإحتفال بعيد ميلادها في 30 أيار، ولهذه الغاية وزعت دعوات على حوالى 130 شخصية من سياسيين، نواب، وزراء، ورؤساء أحزاب، بالإضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال وإعلاميي "الصف الأول". 
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المصدر لفت الى تحضيرات ناشطة لتجهيز مكان الحفل والزينة والطاولات والبرنامج الذي سيشكل مفاجأة.
 
المصدر: لبنان 24
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