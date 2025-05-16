هاني يوسّع آفاق التعاون الزراعي في إيطاليا

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واصل الدكتور هاني جولته الرسمية في ، حيث تخلل اليوم الثالث سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، برفقة سفيرة في السيدة ميرا ، ركزت على تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.استهل هاني زيارته بلقاء مع وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات فرانشيسكو لولوبريجيدا، حيث ناقش الطرفان ملفات أساسية أبرزها: تطوير المؤشرات الجغرافية، تحسين جودة الإنتاج الزراعي، تنظيم استخدام المبيدات، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات .وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل تقني مشترك، يبدأ مهامه الأسبوع المقبل لوضع مسودة اتفاقية تعاون رسمية بين الجانبين، بالتنسيق مع السفارة في .وفي كلمته، أشاد الوزير هاني بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مستذكراً تعاون الأمير مع منطقة توسكانا في القرن السادس عشر، والذي ساهم في إدخال زراعات استراتيجية كالصنوبر والزيتون إلى لبنان.كما زار الوزير هاني مقر للأمم المتحدة (الفاو)، حيث عقد اجتماعات مع مركز الاستثمار والفريق المالي فيها، تناولت تطوير المشاريع المشتركة، خصوصاً في مجالات سلاسل القيمة والابتكار ودعم الزراعة الصغيرة.وتخللت الزيارة جولة رمزية في "قاعة لبنان" داخل مقر الفاو، في إشارة إلى الشراكة العريقة بين الطرفين، خاصة أن لبنان يحتضن أول مكتب وطني للفاو تأسس عام 1977.واصل وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني جولته الرسمية في الجمهورية الإيطالية، حيث تميّز اليوم الثالث من الزيارة بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، هدفت إلى توسيع التعاون الزراعي بين لبنان وإيطاليا، وذلك بمرافقة سفيرة لبنان لدى إيطاليا السيدة ميرا ضاهر.استهل الوزير هاني يومه باجتماع مع وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي السيد فرانشيسكو لولوبريجيدا، بحضور كبار مسؤولي الوزارة الإيطالية، حيث تمّت مناقشة ملفات حيوية، أبرزها: تطوير نظام المؤشرات الجغرافية (Geographical Indications)، تحسين جودة المحاصيل الزراعية، تنظيم وترشيد استخدام المبيدات وفقاً للمعايير الأوروبية، وفتح الأسواق الإيطالية والأوروبية أمام اللبنانية.وقد تُوِّج اللقاء باتفاق على تشكيل فريق عمل تقني مشترك يبدأ مهامه الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في بيروت، لإعداد اتفاقية تعاون رسمية بين الوزارتين تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى التبادل التجاري.وفي معرض كلمته، نوّه الوزير هاني بعمق العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، مشيراً إلى بداياتها في القرن السادس عشر في عهد الأمير فخر الدين، الذي أسّس شراكات استراتيجية مع منطقة توسكانا، أسفرت عن زراعة آلاف أشجار والصنوبر المثمر في لبنان.كما زار الوزير هاني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث عقد اجتماعاً موسّعاً مع مركز الاستثمار التابع للمنظمة، جرى خلاله استعراض المشاريع المشتركة القائمة بين لبنان والفاو، وبحث آفاق تطويرها نحو مبادرات جديدة تركّز على تعزيز سلاسل القيمة، وتحسين جودة الإنتاج، وتمكين الزراعة الصغيرة، وتشجيع الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، مع دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.وعقد الوزير أيضاً اجتماعاً مع الفريق المالي في المنظمة لبحث الجوانب المالية المشتركة، ثم زار "قاعة لبنان" في مقر الفاو، وهي مساحة رمزية تخلّد الشراكة التاريخية بين لبنان والمنظمة، علماً بأن لبنان يحتضن أول "مكتب وطني" للفاو على المستوى الدولي، تم إنشاؤه عام 1977، بتمويل وتجهيز لبناني خالص.وتجدر الإشارة إلى أن سفيرة لبنان في إيطاليا السيدة ميرا ضاهر واكبت الوزير هاني في جميع لقاءاته، وهي تقوم بجهود دبلوماسية استثنائية لتوطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيّما في القطاع الزراعي.