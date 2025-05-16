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لبنان

في البقاع الغربي.. الإعتداء على مرشح أثناء قيامه بجولة إنتخابية

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:39
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تم الإعتداء بالضرب ليل الخميس على أحد المرشحين من آل صالح في بلدة المرج في البقاع الغربي وذلك أثناء قيامه بجولة إنتخابية في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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