ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

أصدرت والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد لحظ ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقرّ سعر .

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وأتت الأسعار على الشكل التالي:



- البنزين 95 أوكتان: 1366.000 (+10000)



- البنزين 98 أوكتان: 1406.000 (+10000)



- المازوت: 1214.000 (+4000)