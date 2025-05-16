بعد سقوط مسيّرة في الجنوب.. بيان للجيش

أعلنت في بيان، أنّه "بتاريخ 15 /5 /2025، سقطت مسيّرة للعدو في منطقة علمان الشومرية - . وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها".

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وكانت قد أفادت مندوبة " " مساء أمس، عن سقوط طائرة مسيّرة مسلحة في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون.