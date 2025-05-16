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لبنان

بساط: الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:32
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شدّد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على أن "علامة صُنع في لبنان ليست مجرّد شعار بل رمز للجودة والتميّز، وهي تعبّر عن الإبداع اللبناني والإصرار والتفاني في العمل".
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ولفت خلال افتتاحه معرض "صُنع في لبنان" في الـ Forum de Beyrouth، إلى أن "لبنان، رغم كل التحديات التي مرّ بها ولا يزال يواجهها، عاد إلى الطريق الصحيح، وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي"، مؤكّدًا أن "البلد لا يزال قادرًا على الإنتاج والإبداع وتحقيق النمو بفضل صمود القطاع الخاص"، ووصفه "بالنشيط والمصمّم والقادر على المضي قدمًا في مسار التعافي الاقتصادي".

كذلك أكّد أن "نمو وازدهار الاقتصاد اللبناني يشكّلان الهدف الأسمى الذي تُبنى عليه كل جهود الوزارة"، مشيرًا إلى أن "حجم الاقتصاد الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبنان، وأن مضاعفته هدف ممكن تحقيقه شرط توافر الإرادة والعمل الجاد".

وقال: "المرحلة الراهنة تتيح فرصة فعلية للإصلاح والتجديد، ويجب اغتنامها لإعادة لبنان إلى موقعه الاقتصادي الطبيعي".

أضاف: "ان الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "الملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة اليوم تشكّل المفتاح الأساسي لإعادة هذا الدور الحيوي".

وختم داعيا " المواطنين إلى زيارة المعرض والتعرّف على قصص النجاح والتفوّق التي يعرضها المشاركون"، مشيرًا إلى أن "كل قرار بشراء منتج لبناني هو تصويت على الثقة باقتصاد الوطن، وخطوة فعلية نحو دعم الإنتاج المحلي".

ثم جال على مختلف أجنحة المعرض حيث اطّلع على أبرز المنتجات المعروضة، وتبادل الحديث مع الصناعيين والمشاركين، مستمعًا إلى آرائهم حول التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة أمامهم للنمو والتوسّع.
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لبنان

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