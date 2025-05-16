المجلس البلدي المنتخب في غبالة زار جعجع

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التقى "القوّات اللبنانيّة" ، في المقر العام للحزب في معراب، المنتخب لبلدة غباله، فتوح كسروان، برئاسة الحصري، ونائب ، يرافقه المختار زياد نخلة افرام، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" ، منسق منطقة كسروان في "القوّات" نهرا بعيني ورئيس مركز "القوّات" في البلدة طياح. وكانت الزيارة بهدف شكر رئيس "القوّات" على دعم الحزب اللائحة الفائزة في الإنتخابات الأخيرة.تناول اللقاء التطورات في البلاد والمتطلبات الإنمائيّة لغبالة والمنطقة.