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لبنان

المجلس البلدي المنتخب في غبالة زار جعجع

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:38
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المجلس البلدي المنتخب لبلدة غباله، فتوح كسروان، برئاسة انطوان سامي الحصري، ونائب الرئيس جوزيف خيرالله، يرافقه المختار زياد نخلة افرام، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب شوقي الدكاش، منسق منطقة كسروان في "القوّات" نهرا بعيني ورئيس مركز "القوّات" في البلدة شربل جورج طياح. وكانت الزيارة بهدف شكر رئيس "القوّات" على دعم الحزب اللائحة الفائزة في الإنتخابات الأخيرة.
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 تناول اللقاء التطورات في البلاد والمتطلبات الإنمائيّة لغبالة والمنطقة.
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