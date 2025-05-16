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لبنان

بالصورة.. "مشنقة" في الضاحية الجنوبية!

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:18
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لمشنقة جرى تعليقها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في إطار المُطالبة بإعدام عملاء العدو الإسرائيليّ في لبنان.
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وتبيّن بحسب الناشطين أنّ المشنقة عُلقت ضمن شارع الشورى بالضاحية، وقد أجمعت تعليقات كثيرة على ضرورة محاسبة العملاء.
 
 
أحد التعليقات جاء فيه: "الإعدام للعملاء.. لن يسلم فينا القاتل، من باع الأمة".
 
 
كذلك، قال تعليق آخر: "يجب تنفيذ الإعدام ليكون العميل عبرة لغيره".
 
 
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