بالصورة.. "مشنقة" في الضاحية الجنوبية!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لمشنقة جرى تعليقها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في إطار المُطالبة بإعدام عملاء العدو الإسرائيليّ في .

Advertisement

وتبيّن بحسب الناشطين أنّ المشنقة عُلقت ضمن بالضاحية، وقد أجمعت تعليقات كثيرة على ضرورة محاسبة العملاء.

أحد التعليقات جاء فيه: "الإعدام للعملاء.. لن يسلم فينا القاتل، من باع الأمة".

كذلك، قال تعليق آخر: "يجب تنفيذ الإعدام ليكون العميل عبرة لغيره".