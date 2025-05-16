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لبنان

أعضاء لائحة "التنمية والوفاء" زاروا مفتي مدينة النبطية

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:45
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زار أعضاء لائحة "التنمية والوفاء"، المدعومة من "حركة أمل" و"حزب الله"، مفتي مدينة النبطية وإمامها الشيخ عبد الحسين صادق في منزله، حيث بارك لهم تسميتهم كمرشحين لعضوية المجلس البلدي. وشارك في الزيارة مسؤول اللجان الانتخابية في "أمل" – المنطقة الأولى، علي طراف، إلى جانب رئيس اللائحة عباس فخرالدين وأعضائها.
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الشيخ صادق رحّب بالوفد مؤكداً أن "توافق القوتين العزيزتين في هذا الاستحقاق يُخيّب آمال المراهنين على تراجع تماسكنا". ولفت إلى أن الفوز المتوقع للائحة لا يعني بالضرورة رضى الناس عن أداء المجالس السابقة، بل يعكس وفاء الجنوبيين لخط المقاومة. وأضاف: "الواجب أن يُقابل هذا الوفاء بأداء بلدي فاعل، وعلى الخطاب الانتخابي أن يركّز على البرامج والخطط التنموية بدل الشعارات العاطفية، إذ لا خلاف في مجتمعنا على الثوابت الوطنية".

من جهته، شدد رئيس اللائحة عباس فخرالدين على أن "النبطية هي الأولوية الأولى للائحة، قبل أي عنوان حزبي"، مؤكداً عزمه ارتداء "الثوب النبطاني" في العمل البلدي، والاستفادة من الدعم السياسي لخدمة المدينة. وقال: "اخترنا أن نبدأ جولتنا من دار سماحة الإمام لما تمثله من رمز لوحدة الكلمة وخدمة الناس".
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