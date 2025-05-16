أعضاء لائحة "التنمية والوفاء" زاروا مفتي مدينة النبطية

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زار أعضاء لائحة "التنمية والوفاء"، المدعومة من " " و" "، مفتي وإمامها الشيخ في منزله، حيث بارك لهم تسميتهم كمرشحين لعضوية . وشارك في الزيارة مسؤول اللجان في "أمل" – ، ، إلى جانب رئيس اللائحة عباس فخرالدين وأعضائها.الشيخ صادق رحّب بالوفد مؤكداً أن "توافق القوتين العزيزتين في هذا الاستحقاق يُخيّب آمال المراهنين على تراجع تماسكنا". ولفت إلى أن الفوز المتوقع للائحة لا يعني بالضرورة رضى الناس عن أداء المجالس السابقة، بل يعكس وفاء الجنوبيين لخط . وأضاف: "الواجب أن يُقابل هذا الوفاء بأداء بلدي فاعل، وعلى الخطاب الانتخابي أن يركّز على البرامج والخطط التنموية بدل الشعارات العاطفية، إذ لا خلاف في مجتمعنا على الثوابت الوطنية".، شدد رئيس اللائحة عباس فخرالدين على أن " هي الأولوية الأولى للائحة، قبل أي عنوان حزبي"، مؤكداً عزمه ارتداء "الثوب النبطاني" في ، والاستفادة من الدعم السياسي لخدمة المدينة. وقال: "اخترنا أن نبدأ جولتنا من دار الإمام لما تمثله من رمز لوحدة الكلمة وخدمة الناس".