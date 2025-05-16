استعدادًا لانتخابات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... استنفار عام في "الدفاع المدني"

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صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:"في إطار الجهود الرامية إلى تأمين سلامة الناخبين خلال المرحلة الثالثة من والاختيارية التي ستُجرى الواقع فيه ١٨ أيار ٢٠٢٥ في محافظة ومحافظتي وبعلبك - ، وبتوجيهات من معالي والبلديات ، أصدر للدفاع المدني بالتكليف العميد تعميماً قضى بوضع جميع الأجهزة العملانية في حالة استنفار عام وجهوزية تامة بنسبة 100%، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح غد السبت الواقع فيه ١٧ أيار ٢٠٢٥، ولغاية الساعة الثامنة من صباح الإثنين الواقع فيه ١٩ أيار ٢٠٢٥، تأمينًا للاستجابة الفورية لأي طارئ.كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد ١٨ أيار، التقاطعات الرئيسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا.وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصة بالانتخابات، وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.وإذ تجدد للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق مواكبة هذا بما يضمن سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق على الرقم 70192693 للتدخل فورا وتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة".