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لبنان

استعدادًا لانتخابات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل... استنفار عام في "الدفاع المدني"

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:56
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
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"في إطار الجهود الرامية إلى تأمين سلامة الناخبين خلال المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى يوم الأحد الواقع فيه ١٨ أيار ٢٠٢٥ في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أصدر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح تعميماً قضى بوضع جميع الأجهزة العملانية في حالة استنفار عام وجهوزية تامة بنسبة 100%، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح غد السبت الواقع فيه ١٧ أيار ٢٠٢٥، ولغاية الساعة الثامنة من صباح الإثنين الواقع فيه ١٩ أيار ٢٠٢٥، تأمينًا للاستجابة الفورية لأي طارئ.

كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتباراً من الساعة الخامسة من فجر الأحد ١٨ أيار، التقاطعات الرئيسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا.

وقد أُعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصة بالانتخابات، وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.

وإذ تجدد المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق مواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للتدخل فورا وتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة".
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