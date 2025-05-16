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لبنان

ريفي في ذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد: نرى إنطلاقة سوريا الجديدة

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:03
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كتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "16 أيار عام 1989، امتدت يد الغدر الإجرامية لتغتال سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد في رسالة واضحة من نظام الأسد الاجرامي بأن مسلسل اغتيال وتهجير واعتقال قادة لبنان من كمال جنبلاط إلى حسن خالد، يسير وفق مخططها الهادف للهيمنة على لبنان بالتعاون مع عملاء الداخل".
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وأضاف: "في هذه الذكرى، نرى إنطلاقة سوريا الجديدة، وقد تخلَّصت من إرث الفساد والتقسيم والتفتيت الذي زرعه وصنعه نظام الإجرام الأسدي، وانهيار منظومته في سوريا كما في لبنان. إن دماء الشهداء كافة ودم الشهيد سماحة المفتي حسن خالد، قد أزهَر نصراً وتغييراً وخلاصاً في لبنان كما في سوريا. في ذكرى اغتيال سماحته، نعاهد الله على متابعة مسيرته العطِرة وتعزيز التلاحم الوطني وحماية السلم الأهلي واستقرار لبنان وسيادته".
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