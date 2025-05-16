ريفي في ذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد: نرى إنطلاقة سوريا الجديدة

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كتب النائب على منصة "إكس": "16 أيار عام 1989، امتدت يد الغدر الإجرامية لتغتال مفتي خالد في رسالة واضحة من نظام الاجرامي بأن مسلسل اغتيال وتهجير واعتقال قادة من إلى ، يسير وفق مخططها الهادف للهيمنة على لبنان بالتعاون مع عملاء الداخل".وأضاف: "في هذه الذكرى، نرى إنطلاقة الجديدة، وقد تخلَّصت من إرث الفساد والتقسيم والتفتيت الذي زرعه وصنعه نظام الإجرام الأسدي، وانهيار منظومته في سوريا كما في لبنان. إن دماء كافة ودم الشهيد سماحة ، قد أزهَر نصراً وتغييراً وخلاصاً في لبنان كما في سوريا. في ذكرى اغتيال سماحته، نعاهد الله على متابعة مسيرته العطِرة وتعزيز التلاحم الوطني وحماية السلم الأهلي واستقرار لبنان وسيادته".