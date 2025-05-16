"ليست مجرد خلاف بلدي"... عقيص: المعركة الانتخابية في زحلة سياسية بامتياز

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أشار النائب الى أن "المعركة في هي معركة سياسية بامتياز وليست مجرد خلاف بلدي"، وقال: "أردنا التغيير في النهج البلدي، إلا أن المفاوضات لم تنجح مع الحلفاء فاصطف الحلفاء والخصوم في لائحة واحدة لمواجهة القوات".ونبه عبر حديث الى "صوت كل " الى "عاملين يهددان نزاهة الانتخابات أوّلهما المال الانتخابي لشراء الأصوات"، مطالباً " بالتنبه الى هذا الموضوع، والعامل الثاني هو الصوت الموجود في اللائحة المنافسة الذي يُراد منه فقط كسر ارادة الزحليين والحدّ من توسّع القوات في "، معرباً عن "ثقته بوعي أبناء زحلة الذين سيدركون هذا التدخل الفج وسيُسقطونه عبر صناديق الاقتراع بقول 'لا' واضحة لتشويه الإرادة الشعبية".وفي ما يتعلق بالتحولات الإقليمية وخصوصًا التفاهم الأميركي - على ضرورة نزع سلاح " "، تمنى عقيص أن "يتلقف لبنان اللحظة الاقليمية المؤاتية لبناء دولة قوية على كامل أراضيها تعيد بناء مؤسساتها وتُنهي زمن الدويلة"، لافتا الى "ضرورة إيصال رسالة لحزب الله أن قواعد اللعبة اختلفت في المنطقة ويجب أن يجد السبيل المناسب للعودة الى الدولة".