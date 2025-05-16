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لبنان

"ليست مجرد خلاف بلدي"... عقيص: المعركة الانتخابية في زحلة سياسية بامتياز

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:12
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 أشار النائب جورج عقيص الى أن "المعركة الانتخابية في زحلة هي معركة سياسية بامتياز وليست مجرد خلاف بلدي"، وقال: "أردنا التغيير في النهج البلدي، إلا أن المفاوضات لم تنجح مع الحلفاء فاصطف الحلفاء والخصوم في لائحة واحدة لمواجهة القوات".
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ونبه عقيص عبر حديث الى "صوت كل لبنان" الى "عاملين يهددان نزاهة الانتخابات أوّلهما المال الانتخابي لشراء الأصوات"، مطالباً "الأجهزة الأمنية بالتنبه الى هذا الموضوع، والعامل الثاني هو الصوت الشيعي الموجود في اللائحة المنافسة الذي يُراد منه فقط كسر ارادة الزحليين والحدّ من توسّع القوات في المناطق المسيحية"، معرباً عن "ثقته بوعي أبناء زحلة الذين سيدركون هذا التدخل الفج وسيُسقطونه عبر صناديق الاقتراع بقول 'لا' واضحة لتشويه الإرادة الشعبية".

وفي ما يتعلق بالتحولات الإقليمية وخصوصًا التفاهم الأميركي - الخليجي على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، تمنى عقيص أن "يتلقف لبنان اللحظة الاقليمية المؤاتية لبناء دولة قوية على كامل أراضيها تعيد بناء مؤسساتها وتُنهي زمن الدويلة"، لافتا الى "ضرورة إيصال رسالة لحزب الله أن قواعد اللعبة اختلفت في المنطقة ويجب أن يجد السبيل المناسب للعودة الى الدولة".

 
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