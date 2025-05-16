"التيار" لمناصريه عن انتخابات زحلة: للتحلّي بالحكمة والصبر

أصدرت هيئة في "الوطني الحر" البيان الآتي:"لا شك انكم تتساءلون عن سبب الغموض الذي يحيط بموضوع الانتخابات البلديّة وما يتعلّق منه بالتيّار الوطني الحر في ، وانّنا اذ نقدّر بشكل كبير رغبتكم في معرفة حقيقة ما يجري على هذا الصعيد، نشكر لكم صبركم وانتظاركم، ونشدّد على مدى تفهمكم لدقّة وحساسيّة الموقف ونطلب منكم التحلّي بالحكمة والصبر الى حين صدور قرار قيادة التيّار بهذا الشأن، آملين ان يتمّ ذلك بوقت قريب جدا. ولا شكّ لدينا بأنّكم مدركون بأنّ هذا يصبّ في مصلحة التيّار ومكانته. كونوا على جهوزيتكم القصوى للالتزام التام لما سيكون موقف قيادة التيار. لكم منّا عميق الشكر والتقدير".

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