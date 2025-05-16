سليمان: للانتباه الى حدودنا الشمالية والشرقية

قال الرئيس في تصريح: "في غمرة الشروط المفروضة على لرفع عنها وادقّها ترحيل المقاتلين الاجانب عن اراضيها، ينبغي الانتباه الى حدودنا الشمالية والشرقية وتكثيف الجهد الامني حتى لا يغدو ملاذاً آمناً، لمن لا يريد العودة الى موطنه الأصلي".

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