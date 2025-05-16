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لبنان

سليمان: للانتباه الى حدودنا الشمالية والشرقية

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:30
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "في غمرة الشروط المفروضة على سوريا لرفع العقوبات عنها وادقّها ترحيل المقاتلين الاجانب عن اراضيها، ينبغي الانتباه الى حدودنا الشمالية والشرقية وتكثيف الجهد الامني حتى لا يغدو لبنان ملاذاً آمناً، لمن لا يريد العودة الى موطنه الأصلي".
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