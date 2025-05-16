مخزومي: المفتي خالد حمل رسالة وحدة لبنان

كتب على منصة "إكس": "في الذكرى الـ 36 لاستشهاد ، نستذكر قامة دينية ووطنية حملت رسالة وحدة وتآخي شعبه، وبقيت حتى الرمق الأخير تعمل لنبذ الطائفية وتكريس العيش المشترك. لروحه والسلام".

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