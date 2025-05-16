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لبنان

مخزومي: المفتي خالد حمل رسالة وحدة لبنان

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:51
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "في الذكرى  الـ 36 لاستشهاد المفتي حسن خالد، نستذكر قامة دينية ووطنية حملت رسالة وحدة لبنان وتآخي شعبه، وبقيت حتى الرمق الأخير تعمل لنبذ الطائفية وتكريس العيش المشترك. لروحه الرحمة والسلام".
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