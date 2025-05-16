24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: المفتي خالد حمل رسالة وحدة لبنان
Lebanon 24
16-05-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
النائب فؤاد مخزومي
على منصة "إكس": "في الذكرى الـ 36 لاستشهاد
المفتي حسن خالد
، نستذكر قامة دينية ووطنية حملت رسالة وحدة
لبنان
وتآخي شعبه، وبقيت حتى الرمق الأخير تعمل لنبذ الطائفية وتكريس العيش المشترك. لروحه
الرحمة
والسلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت
Lebanon 24
المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت
16/05/2025 12:44:57
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى إغتيال المفتي خالد: الدور الوطني للطائفة السنّية مستهدف
Lebanon 24
في ذكرى إغتيال المفتي خالد: الدور الوطني للطائفة السنّية مستهدف
16/05/2025 12:44:57
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: الدولة وحدها تحمي أمن اللبنانيين وكرامتهم
Lebanon 24
مخزومي: الدولة وحدها تحمي أمن اللبنانيين وكرامتهم
16/05/2025 12:44:57
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: المطلوب وحدة وطنية وانتقام وطني من إسرائيل
Lebanon 24
المفتي قبلان: المطلوب وحدة وطنية وانتقام وطني من إسرائيل
16/05/2025 12:44:57
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نصار عرض وسفيرة السويد التعاون القضائي
Lebanon 24
نصار عرض وسفيرة السويد التعاون القضائي
05:38 | 2025-05-16
16/05/2025 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمقام راشيا تسلم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام
Lebanon 24
قائمقام راشيا تسلم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام
05:36 | 2025-05-16
16/05/2025 05:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة... إليكم جدول أعمالها
Lebanon 24
بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة... إليكم جدول أعمالها
05:25 | 2025-05-16
16/05/2025 05:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء
Lebanon 24
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء
05:21 | 2025-05-16
16/05/2025 05:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون والسيدة الأولى إلى روما غداً.. ولقاء مرتقب مع البابا
Lebanon 24
الرئيس عون والسيدة الأولى إلى روما غداً.. ولقاء مرتقب مع البابا
05:08 | 2025-05-16
16/05/2025 05:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
09:26 | 2025-05-15
15/05/2025 09:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
13:40 | 2025-05-15
15/05/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيحدث إذا قرّرت الدولة تصفية "جمعية القرض الحسن"؟
Lebanon 24
ماذا سيحدث إذا قرّرت الدولة تصفية "جمعية القرض الحسن"؟
11:30 | 2025-05-15
15/05/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:38 | 2025-05-16
نصار عرض وسفيرة السويد التعاون القضائي
05:36 | 2025-05-16
قائمقام راشيا تسلم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام
05:25 | 2025-05-16
بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة... إليكم جدول أعمالها
05:21 | 2025-05-16
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء
05:08 | 2025-05-16
الرئيس عون والسيدة الأولى إلى روما غداً.. ولقاء مرتقب مع البابا
05:04 | 2025-05-16
بعد توقيف 86 شخصاً... تحذير من الجيش إلى المواطنين
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 12:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24