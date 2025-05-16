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لبنان

كرامي: الوزارة ستتابع الإستجابة ووضع أسس لتمتين القطاع التعليمي عبر المزيد من التطور

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:03
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 ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي في خلال توليها حقيبة التربية، وعبرت عن سعادتها بالانطلاقة في اجتماعات مجلس التعليم العالي.
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وأملت كرامي أن "ينجز المجلس أهدافه بالتعاون بين الجميع، سيما وان الفترة التي مرت بها البلاد شهدت أزمات متفاوتة الصعوبة"، واكدت أن "الوزارة ستتابع الإستجابة ووضع أسس لتمتين هذا القطاع عبر المزيد من التطور في المستقبل".

واشارت إلى انه "يوجد تراكم للأزمات التي يجب حلها ، بالتعاون بين هذا المجلس والوزارة "، وأملت في الا تشكل التعقيدات البيروقراطية عائقاً للمبادرة للتحسين.

ولفتت إلى انه " امامنا فرصة للتعاون والتنسيق، وإيجاد مساحة لاعادة بناء القطاع التربوي ضمن رؤية تجديدية تحترم السياق  وتتجاوب مع متطلبات العصر وسوق العمل" .

ثم استعرض المجتمعون مهام المجلس لجهة الإسهام في تطوير السياسة الوطنية للتعليم العالي، وناقشوا اولويات المجلس وآليات عمله للسنة المقبلة، وشددوا على "ضرورة توفير الموارد البشرية الكفؤة للإدارة واللجان الداعمة".

وتمت الإشارة إلى التحديات وكيفية مواجهتها كإدارة ومؤسسات، وتم التركيز على الأهمية الكبيرة لضمان الجودة في التعليم العالي، والبناء على النجاحات المحققة لتسهيل تجربة الطلاب التعلمية وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

وتم التوافق على تصنيف المشاكل التي تواجه تسيير معاملات الجامعات وطلباتها ضمن فئات، والتشديد على ان تأتي الحلول شاملة وغير إفرادية كخطوة نحو تفعيل الهيكلية وتطويرها.

 
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