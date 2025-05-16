بعد توقيف 86 شخصاً... تحذير من الجيش إلى المواطنين

صدر عن البيان الآتي:

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تُواصل الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال والاختيارية وإحالتهم على المختص، وقد أوقِف حتى تاريخه 86 شخصًا من المتورطين، وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. ‏ إن قيادة الجيش لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي كافة، وتحذّر المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، كما تلفت إلى قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في محافظات والبقاع وبعلبك اعتبارًا من 17 /5 /2025 حتى 20 /5 /2025.

في موازاة ذلك، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية الواقع فيه 18 /5 /2025 ضمن نطاق محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية ومنع وقوع إشكالات. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.